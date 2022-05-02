ВИДЕО | Ковбои останутся дома, гитара едет в Италию! Певец Стефан рассказал, каким будет его выступление на Евровидении

Стефан, уже совсем скоро ты вылетаешь в Турин. Наверное, все об этом спрашивают, но волнуешься ли ты?

Нет, пока что совсем нет. Но посмотрим, что будет, когда я буду стоять на сцене. Тогда и увидим, как “этот смельчак” себя поведет.

Мы видим, что у тебя с собой очень много багажа. Среди чемоданов есть и гитара. Это - намек на то, что будет происходить на сцене? Ты будешь сам играть и от тебя нет смысла ждать какого-то танцевального шоу?

На сцене мы хотим показать что-то похожее на то, что было на Eesti Laul, но добавить больше движения и общения с камерой. Гитара едет со мной, но ковбои, к сожалению, остаются здесь, в Эстонии.

Так что на сцене будешь только ты?

Да, только я.

Гитара — это самая ценная вещь в твоем багаже или есть что-то еще более дорогое?

Люди (смеется). Гитара, конечно, потому что она довольно эффектная и если с ней что-то случится, будет грустно.

Кто поедет с тобой вместе ? Представь свою команду!

Эстонское телевидение — команда с Eesti laul. Людей в ней много, всех не перечислить. Ну и мой менеджер.

Мы заметили, что ты прощался со своей невестой. Она с тобой не полетит?

Она приедет позже. У нас будут длинные репетиции и всякие организационные моменты, которые будут занимать много времени. Она бы так и так не смогла на них присутствовать.

Тебя приедет поддержать твоя семья?

Да, они приедут.

Чего ты ждешь больше всего, помимо выступления на сцене? Ты уже выбрал какую-нибудь пиццерию или придумал, чем бы точно хотел заняться в Италии?

Я об этом еще не думал. Думаю, что обязательно стоит попробовать местную еду: пасту, пиццу…

Так что домой ты вернешься на 5 кило тяжелее?

Надеюсь, что до такого не дойдет (смеется).

Напоминаем, что Стефан Айрапетян или Stefan представит Эстонию на Евровидении 2022 с песней “Hope” (Надежда — прим. редакции).

Первый полуфинал состоится уже в следующий вторник 10 мая 2022. Эстония выступает во втором полуфинале 12-го мая. Финал конкурса состоится в субботу 14-го мая.