ВИДЕО | Ковбои останутся дома, гитара едет в Италию! Певец Стефан рассказал, каким будет его выступление на Евровидении
Сегодня днем певца Стефана, представляющего Эстонию на конкурс песни “Евровидение”, и часть делегации проводили в Турин. До сих пор певец не очень подробно рассказывал о том, чего стоит ожидать на большой сцене. Но для Kroonika он приоткрыл завесу тайны. Также он рассказал о том, кто из его близких едет в Турин и чего он больше всего ждет от Италии.
Стефан, уже совсем скоро ты вылетаешь в Турин. Наверное, все об этом спрашивают, но волнуешься ли ты?
Нет, пока что совсем нет. Но посмотрим, что будет, когда я буду стоять на сцене. Тогда и увидим, как “этот смельчак” себя поведет.
Мы видим, что у тебя с собой очень много багажа. Среди чемоданов есть и гитара. Это - намек на то, что будет происходить на сцене? Ты будешь сам играть и от тебя нет смысла ждать какого-то танцевального шоу?
На сцене мы хотим показать что-то похожее на то, что было на Eesti Laul, но добавить больше движения и общения с камерой. Гитара едет со мной, но ковбои, к сожалению, остаются здесь, в Эстонии.
Так что на сцене будешь только ты?
Да, только я.
Гитара — это самая ценная вещь в твоем багаже или есть что-то еще более дорогое?
Люди (смеется). Гитара, конечно, потому что она довольно эффектная и если с ней что-то случится, будет грустно.
Кто поедет с тобой вместе ? Представь свою команду!
Эстонское телевидение — команда с Eesti laul. Людей в ней много, всех не перечислить. Ну и мой менеджер.
Мы заметили, что ты прощался со своей невестой. Она с тобой не полетит?
Она приедет позже. У нас будут длинные репетиции и всякие организационные моменты, которые будут занимать много времени. Она бы так и так не смогла на них присутствовать.
Тебя приедет поддержать твоя семья?
Да, они приедут.
Чего ты ждешь больше всего, помимо выступления на сцене? Ты уже выбрал какую-нибудь пиццерию или придумал, чем бы точно хотел заняться в Италии?
Я об этом еще не думал. Думаю, что обязательно стоит попробовать местную еду: пасту, пиццу…
Так что домой ты вернешься на 5 кило тяжелее?
Надеюсь, что до такого не дойдет (смеется).
Напоминаем, что Стефан Айрапетян или Stefan представит Эстонию на Евровидении 2022 с песней “Hope” (Надежда — прим. редакции).
Первый полуфинал состоится уже в следующий вторник 10 мая 2022. Эстония выступает во втором полуфинале 12-го мая. Финал конкурса состоится в субботу 14-го мая.