“Многие едут сюда за вкуснейшей пиццей в каменной печи и эстонским вином”: Чем местные хуторяне привлекают гостей?

Одним из интересных мест маршрута (подробнее о маршруте ЗДЕСЬ) по дегустации эстонских крафтовых вин стал хутор Хабая.

Построенный в 1881 году завод поместья Хабая сейчас представляет собой небольшую винную фабрику, функционирующую в историческом здании водочного завода. Здесь готовят ягодные, фруктовые и игристые вина, главным образом, из отечественного сырья. Но чаще всего люди приезжают отведать пиццу из печи, которую готовят сами хозяева. По отзывам посетителей — пицца безумно вкусная.

“Мы предлагаем гостям попробовать разные фруктовые вина с подходящими к ним закусками и делимся секретами приготовления вина. По выходным мы печем пиццу. Многие едут сюда за вкуснейшей пиццей в каменной печи и эстонским вином. Я сам очень люблю вино, поэтому и получилось так, что решил стать производителем вина. В год мы продаем около 5 000 бутылок. Не так много конечно, но все-таки в Эстонии этим выгодно заниматься. Это наш основной источник дохода”, — рассказал хозяин хутора Хабая. На дегустации были представлены вина из ревеня, клубники, крапивы, яблока и т.д.

Организатором фестиваля является Туули Клемента, которая также владеет хутором Хиндреку. Этот хутор построил муж Туули под чутким руководством своего отца. На хуторе Хиндреку открыт винный погреб, где можно продегустировать приготовленную вручную продукцию эстонских виноделов.

“В коронавирусное время мы поняли, что хутор надо развивать, улучшать и расширять. Недавно мы добавили еще возможность прокатиться на каноэ. Также Хутор Хиндреку знакомит с продукцией исключительно эстонских производителей вина”, — добавила Туули.

В этот раз Туули Клемента знакомила гостей с винами хуторов: Валгейыэ, Тори, Муримяэ, Ару и др.



“Традиции изготовления не только сидров, но и фруктовых вин сложились еще в Средние века. В наше время из ревеня представлено уже более 10 видов вин, в том числе игристых. Еще эстонские производители делают вина, например, из аронии, рябины, крапивы, малины, крыжовника”, — рассказала Туули.

Посещать хутора можно не только во время фестиваля, но и в простые дни. Все винные заводы Veinitee находятся в семейном управлении, поэтому теплый прием и познавательная дегустация гарантированы.