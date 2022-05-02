Успейте купить билеты! На этой неделе в Таллинне и Нарве пройдет фестиваль Tallinn Music Week

С сегодняшнего дня билеты на фестиваль, приобретенные заранее, можно будет обменять на браслеты в информационном пункте TMW в отеле Nordic Hotel Forum.

Около 200 артистов со всего мира выступят на музыкальном фестивале TMW, самыми известными из которых станут Floating Points и Tirzah из Англии, выступающие в нарвском Кренгольме. Около 700 представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции TMW в Nordic Hotel Forum в Таллинне и в нарвском мультимедийном центре OBJEKT, а ее самыми именитыми участниками станут основатель и владелец Bella Union Саймон Рэймонд, бритпоп-публицист и гуру пиара Джейн Сэвидж, композитор “Матрицы” Джонни Климек. Городской фестиваль TMW познакомит с двумя городами через искусство и публичные дискуссии, молодежную и детскую программу, городские сцены и экскурсии.

“Мы организуем фестиваль и в Таллинне, и в Нарве, чтобы поддержать единство Эстонии и солидарность европейского музыкального сообщества”, — комментирует Хелен Сильдна, руководитель TMW. “Вся Европа так же сильна, как и любой из наших приграничных городов. Сплоченно мы тоже можем поддержать Украину. Музыка объединяет, и мы завершим фестиваль вместе с сотнями гостей из Европы — в Кренгольме, что символично и с точки зрения расположения, и с надеждой на то, что культура вдохнет в этот огромный промышленный комплекс новую жизнь. В воскресенье мы отмечаем День матери в нарвском общинном саду. Вместе мы создаем новые традиции”.

Обзор фестивальной недели TMW

Понедельник, 2 мая: открытие информационного пункта TMW

С сегодняшнего дня и до конца недели в фойе отеля Nordic Hotel Forum работает информационный пункт TMW, где можно обменять фестивальные билеты TMW и купленные заранее PRO-абонементы на браслеты. Дополнительная информация — здесь.

Среда, 4 мая, Таллинн: беседы TMW, детско-юношеская программа