Успейте купить билеты! На этой неделе в Таллинне и Нарве пройдет фестиваль Tallinn Music Week
Международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) стартует в среду, 4 мая. С 4 по 6 мая он пройдет в Таллинне и с 7 по 8 мая в Нарве. Совместным мероприятием, проходящим в Таллинне и Нарве, отмечается единение и сотрудничество.
С сегодняшнего дня билеты на фестиваль, приобретенные заранее, можно будет обменять на браслеты в информационном пункте TMW в отеле Nordic Hotel Forum.
Около 200 артистов со всего мира выступят на музыкальном фестивале TMW, самыми известными из которых станут Floating Points и Tirzah из Англии, выступающие в нарвском Кренгольме. Около 700 представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции TMW в Nordic Hotel Forum в Таллинне и в нарвском мультимедийном центре OBJEKT, а ее самыми именитыми участниками станут основатель и владелец Bella Union Саймон Рэймонд, бритпоп-публицист и гуру пиара Джейн Сэвидж, композитор “Матрицы” Джонни Климек. Городской фестиваль TMW познакомит с двумя городами через искусство и публичные дискуссии, молодежную и детскую программу, городские сцены и экскурсии.
“Мы организуем фестиваль и в Таллинне, и в Нарве, чтобы поддержать единство Эстонии и солидарность европейского музыкального сообщества”, — комментирует Хелен Сильдна, руководитель TMW. “Вся Европа так же сильна, как и любой из наших приграничных городов. Сплоченно мы тоже можем поддержать Украину. Музыка объединяет, и мы завершим фестиваль вместе с сотнями гостей из Европы — в Кренгольме, что символично и с точки зрения расположения, и с надеждой на то, что культура вдохнет в этот огромный промышленный комплекс новую жизнь. В воскресенье мы отмечаем День матери в нарвском общинном саду. Вместе мы создаем новые традиции”.
Обзор фестивальной недели TMW
Понедельник, 2 мая: открытие информационного пункта TMW
С сегодняшнего дня и до конца недели в фойе отеля Nordic Hotel Forum работает информационный пункт TMW, где можно обменять фестивальные билеты TMW и купленные заранее PRO-абонементы на браслеты. Дополнительная информация — здесь.
Среда, 4 мая, Таллинн: беседы TMW, детско-юношеская программа
TMW 2022 начинается в среду в 16:00 с беседы “Культура не дает нам сломаться” в музыкальном магазине-баре Terminal. В обсуждении примут участие мэр Нарвы Катри Райк, заместитель мэра Таллинна Каарел Оя, вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартманн и музыканты, выступающие на фестивале. Беседу можно посмотреть в прямом эфире на сайте Postimees.
За вступительной дискуссией последует разговор на тему “О климате, о кризисе и о мечтах” в сотрудничестве с Эстонским молодежным движением за психическое здоровье и отделом по работе с молодежью Таллиннского департамента образования, а также дискуссия, курируемая молодежной командой Tartu 2024 Extended, о том, что нужно сделать, чтобы культурная жизнь процветала и за пределами столицы. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/besedy
Детский мини-фестиваль в Vivistop, Теллискиви TMW Kids x VIVITA стартует в 17:00 веселыми музыкальными мастер-классами и концертами будущих звезд. Дополнительная информация — здесь.
Четверг, 5 мая: музыкальная программа и галерейный вечер в Таллинне
Украинская поп-звезда Иван Дорн бесплатным концертом откроет музыкальный фестиваль TMW в четверг в 16:00 в Таллинне на площади Творческого городка Теллискиви. Всего в четверг пройдет восемь кураторских вечеров TMW: от Теллискиви до Старого города. Произведение шведского композитора Марии В. Хорн в исполнении автора и Академического женского хора Таллиннского технического университета прозвучит в церкви Святой Екатерины. На Vaba Lava выступят артисты африканского происхождения и звезды Вильяндиского фестиваля народной музыки. Вечером в Erinevate Tubade Klubi вы услышите музыкальное наследие финно-угорских народов и удивительную музыку будущего в Uus Laine. В джаз-клубе Philly Joe’s проходит джазовый марафон, а в Fotografiska будет представлен шоукейс Warner Music Live. Блэк-бокс F-Hoone и Sveta Baar наполнится инди, роком и электроникой со всей Европы. Программа Vaba Lava Africa NOW! будет транслироваться на Radio 2.
С 17.00 до 20.00 в рамках “Таллиннского четверга” пройдет вечер галерей (которые будут работать допоздна), курируемый Эстонским центром развития современного искусства (EKKAK). В нем примут участие шесть художественных галерей, будут организованы выставочные туры и встречи с галеристами и художниками. Более подробная информация — здесь.
Пятница, 6 мая: Конференция в Nordic Hotel Forum, музыкальная программа в клубах Таллинна
Конференция TMW, посвященная музыкальной индустрии, начнется в пятницу в 10:00 в зале Sirius Nordic Hotel Forum со вступительной речи министра культуры Тийта Терика.
Роль музыки и культуры как защитников благополучия общества будет обсуждаться на открывающей панели. Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинне представит дискуссию о музыке и кризисе беженцев. Среди ведущих докладчиков конференции Саймон Рэймонд, основатель звукозаписывающей компании Bella Union, Джейн Сэвидж, брит-поп-публицист и пиар-гений, и Джонни Климек, один из самых востребованных голливудских кинокомпозиторов.
Музыкальная программа пятницы включает целых 13 концертов и клубных вечеров. Эстонские и финские инди-легенды Röövel Ööbik и 22-Pistepirkko встретятся вечером в клубе D3 на сцене Naapurivisa. В церкви Святой Екатерины Эстонский союз хоров представит программу произведений Марта Саара и Вельо Тормиса, а Тартуский дом музыкального и видео-продакшна Ö Studio проведет вечер-презентацию на Tartu 2024 в Uus Laine. Самые яркие артисты Эстонии и Южной Африки выступят в рамках программы PopSpot на Vaba Lava: от nublu до Moozlie. В Erinevate Tubade Klubi пройдет вечер Made in Canada, а в F-hoone представлена программа латвийского фестиваля искусства и музыки Skaņu Mežs. В Telliskivi Roheline Saal фестиваль Võnge представляет самых известных эстонских поп-исполнителей, а фольк-группа OOPUS в Fotografiska соберет ярчайших представителей стиля фолктроника из Эстонии и из-за рубежа. В Von Krahl выступают метал-группы, на вечеринке World Clinic в Kivi Paber Käärid прозвучит рок и панк, в Sveta Bar на Dark Disco — дарк-дэнс биты, а в HALL — техно-подборки как от резидентов клуба, так и от известного итальянского продюсера Neel. Радио 2 транслирует концерты сцены PopSpot.
Суббота, 7 мая: Конференция, музыкальный и городской фестиваль в Нарве
Центром фестиваля в Нарве является Vaba Lava Narva, где также со среды по воскресенье работает информационный пункт TMW.
Президент Эстонской Республики Алар Карис и мэр Нарвы Катри Райк откроют нарвскую часит программы TMW в субботу в 12:00 перед Vaba Lava Narva. Принять участие в открытии могут все желающие.
День продолжится конференцией в мультимедийном центре OBJEKT и в Vaba Lava. Среди прочего состоится дискуссия “Русскоязычное медиапространство Эстонии — кто должен его развивать?” и презентация нового номера нарвского молодежного журнала Narvamus. В сотрудничестве с Music Estonia, творческим кластером Ида-Вирумаа и TMW состоятся встречи с представителями музыкальной индустрии Ида-Вирумаа.
Перед Vaba Lava Narva весь день будет работать столичная Ярмарка пластинок. Во время дневных концертов на городских сценах от променада до скейт-парка выступают любимые артисты: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до нарвского рэпера Propazha и школьной группы из Кохтла-Ярве DB4. В городском пространстве открыты звуковые и световые инсталляции “На границе” и “Пограничный свет” студентов EKA и художников NART, проходят экскурсии по Кренгольму, заводу “Балтиец”, бывшему Наровскому мебельному комбинату и речные прогулки на судне Caroline. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/gorod
Нарвскую вечернюю музыкальную программу откроет произведение Арво Пярта Da pacem Domine в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
На главной сцене TMW в Кренгольмской мануфактуре выступят самые известные артисты фестиваля: продюсер электронной музыки Floating Points и исполнительница минимал-r’n’b Tirzah из Англии. Среди прочих на Vaba Lava вместе со своими друзьями выступит рэпер Gameboy Tetris. Уку Сувисте, Алика Милова и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры выступят на сцене ДК Ругодив. Премьера произведения Themes For Great Cities: Tallinn & Narva состоится в Нарвской арт-резиденции. Публике также предоставляется исключительная возможность насладиться живой музыкой в офисе Кренгольма или в рабочих помещениях Narva Gate. Вся музыкальная программа TMW завершится в клубе Ro-Ro на афтепати, курируемом фестивалем Mägede Hääl.
В ночь с субботы на воскресенье, после основной программы на главной сцене Station Narva в Кренгольме, ночной поезд доставит гостей фестиваля из Нарвы в Таллинн.
Воскресенье, 8 мая
Заключительный день фестиваля начинается в 10 утра с завтрака по-нарвски в центре VitaTiim, продолжается в полдень обедом за длинным столом в саду Центра свободного творчества и концертом ко Дню матери от Curly Strings, а также совместной посадкой растений в парке EV100.
Отмечая свое пятилетие, Station Narva представит главную сцену фестиваля в Кренгольмской мануфактуре в субботу, 7 мая. Совместный фестиваль Таллинна и Нарвы символизирует единение и сотрудничество.
PRO-абонемент за 200 евро, гарантирующий доступ к конференции и музыкальному фестивалю TMW, а также цифровой допуск на конференцию за 60 евро доступен в интернет-магазине TMW. Также в продаже есть однодневные билеты на конференцию по цене 95 евро (6 мая, Таллинн) и 45 евро (7 мая, Нарва). В Piletilevi продаются билеты и на отдельные музыкальные вечера TMW.
Программа обоих дней конференции также доступна на платформе TMW PRO для всех обладателей абонементов TMW PRO, DigiPRO и однодневного билета на конференцию.
Фестиваль поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, Nordic Hotel Forum и Visit Estonia.
Программа TMW 2022 — здесь.
TMW-билеты и абонементы, инфопункты, ночной поезд, гостиницы, транспорт — здесь.