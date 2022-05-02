ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришел на премьеру снятого в Ласнамяэ фильма "Минск"

“На тот момент в мире еще не было такой напряженной истории, чтобы заслуженно оценить трагичность того, что там случилось. Но, собственно, в том мире, в котором мы сегодня находимся, я думаю, это очень созвучно, и этому можно дать соответствующую оценку, в том плане, что это то, с чего все начинается”, — сказала продюсер фильма Катерина Монастырская rus.err.ee.