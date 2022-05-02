ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришел на премьеру снятого в Ласнамяэ фильма "Минск"
Официальная премьера снятого в Ласнамяэ фильма “Минск”, снятого российским режиссером Борисом Гуцем, состоится 6 мая. Но праздничный показ картины прошел сегодня в кинотеатре Sõprus.
Это — первый художественный фильм о событиях августа 2020 года в Белоруссии. Снят одним кадром без монтажных склеек. Одним из продюсеров фильма выступил политтехнолог Виталий Шкляров.
По словам продюсера фильма, на фоне войны в Украине, события, происходящие в фильме, приобретают еще большую важность.
“На тот момент в мире еще не было такой напряженной истории, чтобы заслуженно оценить трагичность того, что там случилось. Но, собственно, в том мире, в котором мы сегодня находимся, я думаю, это очень созвучно, и этому можно дать соответствующую оценку, в том плане, что это то, с чего все начинается”, — сказала продюсер фильма Катерина Монастырская rus.err.ee.
Сюжет
Минск, август 2020 года. Паша и Юля, молодая супружеская пара, выходят ночью из дома и оказываются в гуще протестов мирного населения. Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди оказываются жертвами полицейского произвола…