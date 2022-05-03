ФОТО | Все действительно так плохо? Конфуз Кайли Дженнер на красной дорожке

24-летняя гуру красоты Кайли Дженнер в прошлом получала много лестных отзывов о своей внешности. Но, похоже, что в этом году на Met Gala она совершила промах, сообщает DailyMail.

Девушка прибыла на торжественный вечер в причудливом свадебном платье с оборками. Нижняя часть платья была элегантной и доходила до земли, а верхняя часть представляла собой полупрозрачную блузку, похожую, скорее, на футболку. На голове у нее была белая бейсбольная кепка, повернутая козырьком назад. Головной убор был также украшен цветами и сетчатой вуалью.

В социальных сетях звезда отхватила немало критики за свой наряд. “Она что, реально в кепке? Остановите планету, я сойду!” — написал один из подписчиков в комментариях под постом с фотографиями в Instagram. Второй добавил: “Ну, теперь я знаю, как выглядит самое худшее в мире платье!”.