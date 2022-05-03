03.05.2022, 12:07
Российская актриса Лия Ахеджакова, поддержавшая Украину, рассыпалась в комплиментах Владимиру Зеленскому
ФОТО: Screenshot YouTube
По ее словам, Украина держится именно благодаря своему президенту, который вселил своему народу веру в победу, восстановление страны и возвращение всех территорий.
Она добавила, что таких людей, как Зеленский должно быть больше. И только объединившись возможно победить Путина.
“Украина держится. Держится она благодаря своему президенту Владимиру Зеленскому. Этот человек дал людям надежду на победу и дальнейшее восстановление, возвращение всех территорий и развитие страны. Он вселил в народ настоящую надежду в то, что ещё не всё потеряно”, — написала Ахеджакова