Звезда украинского тенниса проведет в Таллинне дегустацию вин
Завтра, 4 мая в Erinevate Tubade Klubi в 19:00 состоится дегустация вин из лучших украинских виноделен. Мероприятие проведет ведущий теннисист Украины и винодел Сергей Стаховский. Он расскажет о производстве вина в условиях войны, своем участии в обороне Киева и теннисной карьере.
На мероприятии вы сможете попробовать вина Beykush и Stakhovsky. Виноградник Beykush расположен прямо у Черного моря. В феврале в виноградники винодельни попала ракета. К счастью, вина в результате попадания не пострадали и были эвакуированы на запад Украины.
Виноградник Stakhovsky находится в Карпатах, где сейчас спокойнее. Тем не менее, винодельня сильно пострадала из-за нехватки рабочей силы и возможностей для продаж. Оба виноградника продают свои вина только в рестораны, которые в настоящее время либо закрыты, либо разрушены.
Стоимость участия в дегустации составляет 20 евро с человека. Также возможно заказать столик на 8 мест. Цена за восемь персон — 140 евро.
Для регистрации отправьте электронное письмо по адресу info@veiniekspress.ee.