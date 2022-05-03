Звезда украинского тенниса проведет в Таллинне дегустацию вин

На мероприятии вы сможете попробовать вина Beykush и Stakhovsky. Виноградник Beykush расположен прямо у Черного моря. В феврале в виноградники винодельни попала ракета. К счастью, вина в результате попадания не пострадали и были эвакуированы на запад Украины.

Виноградник Stakhovsky находится в Карпатах, где сейчас спокойнее. Тем не менее, винодельня сильно пострадала из-за нехватки рабочей силы и возможностей для продаж. Оба виноградника продают свои вина только в рестораны, которые в настоящее время либо закрыты, либо разрушены.

Стоимость участия в дегустации составляет 20 евро с человека. Также возможно заказать столик на 8 мест. Цена за восемь персон — 140 евро.

Для регистрации отправьте электронное письмо по адресу info@veiniekspress.ee.