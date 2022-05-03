Евровидение 2022: технические проблемы со сценой начались еще до старта

Кинетическое солнце на сцене состоит из нескольких арок с подсветкой и светодиодными экранами. Недавно выяснилось, что механизм, приводящий рамки в движение, не исправен. Это означает, что арки не будут двигаться вообще либо их движение будет сильно ограничено. Решение проблемы заняло бы слишком много времени, поэтому организаторы приняли решение ограничить степень, в которой будут двигаться арки кинетического солнца на сцене.