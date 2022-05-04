“Российская внешняя политика — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане”: интервью Дмитрия Глуховского
Писатель Дмитрий Глуховский — один из тех, кто последовательно заявляет, что происходящее в Украине — война лично Владимира Путина и в ее развязывании виноват только он. Об этом он рассказал в интервью “Медузе” .
Сдери прочего Глуховский поделился своим мнением о том, почему среднестатистический житель российского города не испытывает острой потребности в соблюдении демократических принципов и свободе.
“У жителей обычного российского городка нет запроса на свободу, потому что не удовлетворены другие, гораздо более базовые запросы: сначала на безопасность, потом на пропитание, потом на какой-то достаток, на обычное человеческое достоинство, на основные права. Когда люди говорят, что хотят стабильности, они имеют в виду, что боятся потерять то малое, что у них есть. Возможно, у них проблемы даже с удовлетворением запроса на пропитание.
Чтобы начать ценить свободу, люди должны понять, что без свободы никто не гарантирует им соблюдения их прав, а без гарантии своих прав они никогда не смогут быть уверенными в том, что завтра у них будет достаток, пропитание и безопасность. Думаю, что осознание этой связи, взросление русского народа станет главным итогом катаклизма, который разворачивается в России на наших глазах. Однако катаклизм этот еще может стоить России ее целостности, а народу — десятков, если не сотен тысяч жизней.
Путинский режим долго нарывался. Вторгался в сопредельные страны, сбивал гражданские самолеты, шантажировал нефтью, газом и ядерной войной, травил ядами людей на территории других стран и параллельно скупал все, до чего мог дотянуться в Европе и США. Сначала Запад не понимал, “ху из мистер Путин?”, потом разобрался, но решил, что можно с ним выгодно вести бизнес. Потом издержки стали превышать прибыли — и наконец терпеть такое стало невмоготу”.
Высказался Глуховский и о внешней политике, которую сейчас ведет Россия.
“Российская внешняя политика последних лет — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане. Сначала смущало, потом раздражало — и вот из дебоша превратилось в смертоубийство. Теперь вывод сделан такой, что с путинской Россией договориться нельзя, значит, ее надо оцепить и ослабить до такой степени, чтобы она по крайней мере не смогла вести войн. То, что пострадают простые люди, — не цель, а сопутствующий ущерб. Но иначе действовать в отношении государства, которое в XXI веке ведет кровопролитные захватнические войны и истребляет гражданское население в Европе, они уже не могут.
Однако люди, жалующиеся на отключение Apple Pay или нехватку запчастей к своим автомобилям, на рост цен или на товарный дефицит, должны помнить, что это вина всего нескольких людей в России, а не коллективного Запада”.