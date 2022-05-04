Охранник Джонни Деппа заявил в суде, что Эмбер Херд испражнилась на кровать актера и назвала это “розыгрышем”

Как пишет Insider, охранник Деппа Старлинг Дженкинс заявил под присягой, что актриса сообщила ему, что именно она испражнилась на кровать, и назвала произошедшее “неудачным розыгрышем, который пошел не по плану”.

Дженкинс рассказал о событиях, произошедших в апреле 2016 года. Тогда Херд поехала на фестиваль “Коачелла” после вечеринки по случаю своего 30-летия. По словам охранника, актриса рассказала ему “о сюрпризе, который она оставила в постели босса [Джонни]” перед отъездом.

Когда Депп обнаружил фекалии, Херд сказала ему, что они принадлежат собакам, однако ни актер, ни его сотрудники в это не поверили, так как с парой на тот момент жили два маленьких йоркширских терьера.

“Моей первой реакцией на это был смех, — свидетельствовал ранее Депп. — Это было так необычно, так странно и гротескно, что я мог только смеяться”.

Судебный процесс между бывшими супругами начался в апреле. Депп в очередной раз подал иск о клевете против Херд. Он отвергает обвинения Херд в домашнем насилии и заявляет, что экс-супруга оболгала его со злым умыслом. Херд отрицает это и утверждает, что Депп несколько раз избивал ее, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.

Эмбер Херд и Джонни Депп развелись в 2016 году, после чего Херд заявила о домашнем насилии. В 2020 году Депп проиграл суд о клевете против таблоида The Sun, который написал, что актер якобы поднимал на жену руку. В следующем году суд частично удовлетворил ходатайство Деппа, обвинившего бывшую супругу во лжи и растрате средств на благотворительность. Скандал серьезно повлиял на карьеру актеров. Депп лишился сразу несколько крупных ролей.