Охранник Джонни Деппа заявил в суде, что Эмбер Херд испражнилась на кровать актера и назвала это “розыгрышем”
Актриса Эмбер Херд призналась в суде, что действительно испачкала кровать бывшего мужа Джонни Деппа фекалиями. Об этом пишет Esquire.
Как пишет Insider, охранник Деппа Старлинг Дженкинс заявил под присягой, что актриса сообщила ему, что именно она испражнилась на кровать, и назвала произошедшее “неудачным розыгрышем, который пошел не по плану”.
Дженкинс рассказал о событиях, произошедших в апреле 2016 года. Тогда Херд поехала на фестиваль “Коачелла” после вечеринки по случаю своего 30-летия. По словам охранника, актриса рассказала ему “о сюрпризе, который она оставила в постели босса [Джонни]” перед отъездом.
Когда Депп обнаружил фекалии, Херд сказала ему, что они принадлежат собакам, однако ни актер, ни его сотрудники в это не поверили, так как с парой на тот момент жили два маленьких йоркширских терьера.
“Моей первой реакцией на это был смех, — свидетельствовал ранее Депп. — Это было так необычно, так странно и гротескно, что я мог только смеяться”.
Судебный процесс между бывшими супругами начался в апреле. Депп в очередной раз подал иск о клевете против Херд. Он отвергает обвинения Херд в домашнем насилии и заявляет, что экс-супруга оболгала его со злым умыслом. Херд отрицает это и утверждает, что Депп несколько раз избивал ее, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.
Эмбер Херд и Джонни Депп развелись в 2016 году, после чего Херд заявила о домашнем насилии. В 2020 году Депп проиграл суд о клевете против таблоида The Sun, который написал, что актер якобы поднимал на жену руку. В следующем году суд частично удовлетворил ходатайство Деппа, обвинившего бывшую супругу во лжи и растрате средств на благотворительность. Скандал серьезно повлиял на карьеру актеров. Депп лишился сразу несколько крупных ролей.