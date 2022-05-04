Источники “Медузы”: в Кремле “обеспокоены” тем, что все больше знаменитостей выступают против войны. Бороться с этим планируют с помощью “креативных акций”

Такие же плакаты позже развесили и в Петербурге. В администрациях Красноярского края и Петербурга на момент публикации не ответили на вопрос, были ли эти плакаты “спущены” из АП. При этом в мэрии Красноярска пообещали убрать “афиши” с улиц города.

Это “противодействие” организовано через администрации российских регионов, которым АП “рекомендует” провести соответствующие “акции”, утверждают источники “Медузы”. Так, в конце апреля на автобусных остановках Красноярска появились афиши, которые рекламируют якобы приезжающих в город комиков, актеров и певцов, выступивших против войны.

Источники “Медузы” подчеркивают, что сейчас во внутриполитическом блоке АП пытаются противодействовать этим “лидерам мнений”, а курируют эту работу глава управления общественных проектов АП Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы “Медузы” на момент публикации не ответил.

В администрации президента (АП) “обеспокоены” антивоенными высказываниями популярных музыкантов, актеров, режиссеров и стендаперов. Об этом “Медузе” рассказали три источника, близких к Кремлю. “Артисты — это лидеры мнений, они влияют на свою аудиторию, на ее неокрепшие умы”, — иронично объясняет один из собеседников.

“Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала военной операции на Украине, не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов. Иначе люди просто не поймут. Мы все знаем, кто и какую позицию занял на фоне последних событий. Такие борцы „за мир“, как [Светлана] Лобода, [Андрей] Макаревич и другие, показали свое истинное лицо, свое отношение к российскому обществу. Только забыли уточнить, почему они не переживали и не лили слезы, когда начиная с 2014-го Украина убивала мирных жителей Донбасса”, — сказала она.

В администрации Приморского края на запрос “Медузы” на момент публикации не ответили.

Один из близких к АП источников “Медузы” пояснил: такие “акции” рассчитаны в том числе на то, что они дойдут до федеральной аудитории через СМИ и телеграм-каналы. В пример он приводит ту же красноярскую акцию с плакатами на остановках. “Главное, чтобы задумка была креативная. Понятно, что красноярские пенсионеры, которые сидят на остановках, это не оценят — они и не знают, кто такой Face. Но о плакатах написали СМИ, в том числе и оппозиционные. Их увидела очень широкая аудитория, которая пользуется интернетом и знает об этих артистах”, — объясняет собеседник.

Вместе с тем другой источник отметил, что пока кампания против артистов, осудивших войну, “развернута далеко не на полную мощность”. Федеральные политические фигуры и СМИ в ней участвуют скорее “по инерции”, так как не хотят показать своей аудитории, как много известных россиян осудили действия России.