Шоубиз
04.05.2022, 16:26

В возрасте 16-ти лет умерла звезда реалити и мемов Кайлия Поузи

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ФОТО: YouTube (ekraanitõmmis)
Получившая известность благодаря передаче "Малыши и диадемы" Кайлия Поузи покончила с жизнью в возрасте 16 лет.

Семья Кайлии Поузи рассказала изданию TMZ, что она была целеустремленной и ее бы ждало блестящее будущее. “К сожалению, она приняла необдуманное решение закончить свой собственный путь к славе”, — говорит семья девушки. Близкие девушки в шоке. “Она завоевала бесчисленное количество титулов и наград”, — говорят они. “Она была очень талантлива, и все это понимали”.

Помимо раннего взлета карьеры в сфере развлечений, Поузи также проявляла большой интерес к авиации. По словам близких, она хотела стать пилотом.

Кайлия Поузи умерла в понедельник в Вашингтоне. После инцидента мать молодой женщины поделилась душераздирающим сообщением, которое гласило. “Моя прекрасная дочь ушла навсегда. Я не могу ничего сказать или сделать. Пожалуйста, дайте нам возможность оплакать Кайлию. Она всегда будет моим солнышком”.

Семья Поузи создала фонд имени своей дочери для поддержки учеников, переживающих кризис или депрессию.

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