В Турции отменяют концерты российских и украинских поп-звезд

В “российских” — т.е. принимающих больше всех россиян отелях Турции — отменили концерты российских поп-звезд, недавно ангажированных на весну и лето для развлечения отдыхающих, а также их украинских коллег. Обосновано это “ситуацией в мире”.

“Из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ — это не наш официальный сайт”, — заявили отельеры.

В частности, пропали анонсы концертов Валерия Меладзе, Веры Брежневой и Ани Лорак. Также пострадали “Артик и Асти” и Ёлка.

По поводу же российских туристов вообще случился небольшой конфликт на уровне президентов. Владимир Зеленский призвал турецкие власти запретить въезд российским туристам. Но президент Турции Реджеп Эрдоган с таким предложением не согласился, назвал его неприемлемым, а позицию Турции высокомерной.

Однако учитывая отношение к России в Европе, не исключены конфликты на уровне самих туристов: сложно предсказать, насколько мирно готовы соседствовать с россиянами, скажем, немцы. И если такие стычки начнутся и будут происходить часто, турецким властям придётся придумывать, как решить эту проблему, не теряя доходы от туристического бизнеса.