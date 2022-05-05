Хотел плюнуть в Урганта, а попал в неловкое положение: патриотическая драма Эдуарда Боякова

Конфликт (если его так можно назвать) произошёл в апреле. Бывший худрук МХАТа (известный широкой публике как выведший на большую сцену Ольгу Бузову) возмутился словами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который встал на защиту Ивана Урганта и назвал того патриотом. И это при том, что в одном из блогов, связанных с Ургантом, Бояков обнаружил видео с горящей российской военной техникой.

“Обещаю: если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации. Она еще не раз нас удивит, не сомневайтесь”, — заявил тогде Бояков.

На днях Ксения Собчак объяснила режиссёру, что тот телеграм-канал был создан фанатами и никакого отношения к самому Ивану не имеет. Очевидно, это признание поставило Боякова в очень неудобное положение. “Это надо просто выйти и сказать: “Ребята, я этого клипа не выкладывал. Точка”. Я первый, кто ему напишет”, — пообещал Бояков.

Наконец заметил “бурю в стакане” и сам Ургант, прокомментировав творческий порыв режиссёра в присущей ему манере: “Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства — с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны…Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!

P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стеснённых жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном.”