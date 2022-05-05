ФОТО | Анджелина Джоли показала осколок бомбы, привезенный из Львова: его нашла маленькая девочка

“Во время моей поездки во Львов несколько дней назад мне показали “особенный камень”, найденный маленькой девочкой. Она не понимала, что этот камень, с которым она играла, был на самом деле куском шрапнели.

Держа его в ладони, понимаешь, что он намного тяжелее и колючее, чем кажется со стороны. Его необычнsq и блестящий вид, скорее всего, и привлекла внимание ребенка.

При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара. Многим из детей, которые пострадали во время бомбежки Краматорского вокзала и с которыми я встречалась, недавно удалили осколки — трудный и болезненный процесс. Осколки, которые оказались слишком близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и они остались внутри некоторых детских тел".

Анджелина Джоли подчеркнула, что нет смысла от такого вреда детям, который выходит за пределы физической боли до эмоциональных и психических проявлений травмы.

"Борьба за прекращение войны — то, что может уменьшить число убитых, раненых, бежавших и травмированных“ — написала Джоли.