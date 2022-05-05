Продюсеры назвали претендентов на роль нового Джеймса Бонда
Продюсер серии фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи рассказала о главных претендентах на роль британского шпиона. О том, что в кастинге участвуют Идрис Эльба, Том Харди и Генри Кавилл, было известно ранее, — вспоминает “Газета”. К этому шорт-листу был добавлен ещё один актёр.
В интервью Variety Брокколи сообщила, что к кандидатам на роль агента 007 присоединился 24-летний Джейкоб Элорди, известный по сериалу “Эйфория”.
“Это важное решение, — сказала продюсер. — Это не просто выбор роли. Речь идет о полном переосмыслении творческого направления франшизы”.
И действительно, каждый их претендентов готов представить принципиально нового Бонда: Элорди может стать самым молодым агентом (Шон Коннери начал играть своего героя в 32), Эльба, напротив, достаточно пожилого (в этом году актёру стукнет "полтинник"), да ещё и чёрного, Кавилл, возможно, добавит иронии после исполнения по сути пародийной роли в "Агентах А.Н.К.Л.". А может, наоборот, эпичности: всё-таки за плечами уже и Шерлок Холмс, и Магнето, и Супермен, и Ведьмак. А чего ждать от Харди, вообще непонятно.
Вышедшая в 2021 году картина “Не время умирать” стала пятым и последним фильмом серии для Дэниэла Крэйга (и 25-м для “бондианы” в целом). В роли Джеймса Бонда британский актер дебютировал еще в 2006 году — в ленте “Казино Рояль”. Эти пять фильмов стали своеобразным мини-сериалом внутри большой серии — со сквозным сюжетом и развитием главного героя от получения статуса 00 до эпичного ухода.