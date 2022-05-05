"Не хотелось бы копаться в чужом белье, но…" Ксения Собчак заинтересовалась трусами Дмитрия Киселева

Недавно в сеть попало фото пропагандиста в плавках, стоимость которых не составило труда высчитать. Учитывая, что в 2016 году Киселев сам задавался вопросом, сколько стоят трусы Обамы, в эфире программы "Вести недели", многих пользователей заинтересовал такой поворот.