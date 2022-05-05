"Не хотелось бы копаться в чужом белье, но…" Ксения Собчак заинтересовалась трусами Дмитрия Киселева
Недавно в сеть попало фото пропагандиста в плавках, стоимость которых не составило труда высчитать. Учитывая, что в 2016 году Киселев сам задавался вопросом, сколько стоят трусы Обамы, в эфире программы "Вести недели", многих пользователей заинтересовал такой поворот.
Дмитрий Киселев в одном из выпуска своей телепередачи "Вести недели" поднял тему стоимости трусов экс-президента США Обамы, хоть и уточнил, что не горит желанием копаться в чужом нижнем белье.
Однако недавно пользователям Telegram предложили ознакомиться со стоимостью плавок самого Киселева. Об этом написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, сопроводив фотографии фразой "не хотелось бы копаться в чужом белье, но…", а также паблик "ЧТД".
Оказалось, что в Дубае Киселев носит плавки бренда Kiton за 268 долларов.