05.05.2022, 14:30
ФОТО | Лена Катина собралась замуж
ФОТО: Instagram
Последний бастион лесби-имиджа группы “ТаТу” пал в неравной схватке с матушкой-природой. Юлия Волкова родила первого ребёнка, ещё будучи солисткой группы. А затем ещё одного, успела принять ислам, вернуться в православие и дважды выйти замуж. А теперь о предстоящем замужестве объявила и Лена Катина.
“Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала ДА! Люблю тебя @spiridonov_fm я с тобой очень счастлива!“ — написала певица в Инстаграм, добавив вот такое трогательное фото:
Дмитрий Спиридонов — жених завидный: уже два года он является заместителем председателя правления "Тинькофф". Уже был женат. А в 2014 победил рак.