ФОТО | Лена Катина собралась замуж

“Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала ДА! Люблю тебя @spiridonov_fm я с тобой очень счастлива!“ — написала певица в Инстаграм, добавив вот такое трогательное фото: