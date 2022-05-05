Иван Дорн — в интервью Delfi: украинские беженцы скоро вернутся домой, в страну-победитель

Дорн обратился ко всем украинским беженцам, которым пришлось покинуть свой дом.

“Вся эта история — временная, мы скоро вернемся домой, в страну-победитель, — обратился к соотечественникам Дорн. — Мы заживем еще лучше! Будем в прекрасной стране, с отличным светлым будущем. Мы будем примером настоящей свободы в мире”.

Также Дорн напомнил украинцам, чтобы в других странах сейчас они стали прославлять свою культуру. “Были примером! Чтобы о нашей культуре говорили, передавали наши ДНК, рассказывали про историю, про наше стремление к независимости”.

В конце Иван отметил, что видит прекрасное будущее Украины. “После войны начинается дичайший подъем. И я уверен, что он будет. И он будет бесконечен”.

Полностью интервью смотрите в нашем видео.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.