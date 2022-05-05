Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера" для помощи Украине

Так, звезда “Гарри Поттера” решил продать мантии и галстуки волшебников из киносаги. Вырученные деньги он и направит на помощь украинцам.

“Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине. С каждой проданной мантии мы отправим средства в поддержку украинских семей”, — говорится на сайте Magicartz.

Отметим, Дэниел Редклифф осуждает развязанную РФ войну. С первого дня вторжения он выразил поддержку Украине и призвал остановить кровопролитие в стране.

“Я еще раз говорю вам всем: в свете возвращения лорда Владиморта (речь идет о Владимире Путине — Чудосмотре) мы настолько сильны, насколько мы едины, настолько слабы, насколько мы разделены”, — написал ранее актер в своих соцсетях.