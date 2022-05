HINDAB AEGA Raivo hindab oma aega kõrgelt ja külastab Saaremaa maakodu kopteriga. See teeb edasi-tagasi kaks tundi – autoga kuluks kaheksa tundi. Lennutunde on tal kogunenud üle kaheksasaja. Hobimaja on abiks, et kopter talviti ei külmuks. “Muidu on kopter tavaline kodumasin, mis tahab tavalist temperatuuri saada,” muheleb Raivo.

ФОТО: Karli Saul