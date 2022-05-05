ВИДЕО | Филиппу Киркорову угрожают уголовным делом

“В этот раз певец Филипп Киркоров на концертах в Кремлевском дворце исполнял песню “Мария Магдалина”. Но при этом певец забрался на поваленный христианский крест, прыгал на нем, танцевал”, — отметил депутат Александр Бородай. По его словам, верующим не понравился не только танец, но и выбор композиции, так как в христианстве фигура Магдалины занимает особое место. Бородай подчеркнул, что Россия — многоконфессиональная страна, поэтому всем необходимо уважать чувства верующих.

Глава движения “Ветераны России” Ильдар Резяпов назвал танцы на кресте святотатством и оскорблением чувств верующих в столь “непростое для всех время”. Он также заявил, что уже направил обращения в адрес главы СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку как в отношении самого поп-короля отечественной сцены, так и постановщика шоу в Кремлевском дворце.

Представитель Филиппа Киркорова заявила, что в его номере с танцами на кресте не было оскорблений чувств верующих. В беседе с News.ru Екатерина Успенская отметила, что сотни зрителей видели это шоу и не восприняли его превратно.

“Режиссером и продюсером шоу был сам Филипп Киркоров. На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления”, — подчеркнула она.

Против проверки выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По мнению политика, Киркоров должен принести публичные извинения. Под угрозой наказания же артист, как полагает Милонов, может отправиться в Израиль.