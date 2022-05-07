Сергей Жуков уехал из России в Армению

Жуков не скрывал свой отъезд и публиковал фотографии из-за границы в своих соцсетях.

Также Жуков пока не объяснял причину своего отъезда в Армению. Нет точных ответов с его стороны, является ли временным его пребывание за пределами России.

Как передают местные СМИ, российского исполнителя видели наблюдавшим за акцией протеста. Сам Жуков, по словам источников, в ней не участвовал.