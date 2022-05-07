Шоубиз
07.05.2022, 09:39

Сергей Жуков уехал из России в Армению

 
ФОТО: screenshot - youtube

Российский певец, вокалист поп-группы “Руки вверх!” Сергей Жуков, по предварительным данным, покинул страну вместе со своей семьей. Об этом сообщает издание “ФедералПресс”. Предположительно, артиста уже видели в центре Еревана.

Жуков не скрывал свой отъезд и публиковал фотографии из-за границы в своих соцсетях.

Также Жуков пока не объяснял причину своего отъезда в Армению. Нет точных ответов с его стороны, является ли временным его пребывание за пределами России.

Как передают местные СМИ, российского исполнителя видели наблюдавшим за акцией протеста. Сам Жуков, по словам источников, в ней не участвовал.

RusDelfi
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