07.05.2022, 09:39
Сергей Жуков уехал из России в Армению
ФОТО: screenshot - youtube
Российский певец, вокалист поп-группы “Руки вверх!” Сергей Жуков, по предварительным данным, покинул страну вместе со своей семьей. Об этом сообщает издание “ФедералПресс”. Предположительно, артиста уже видели в центре Еревана.
Жуков не скрывал свой отъезд и публиковал фотографии из-за границы в своих соцсетях.
Также Жуков пока не объяснял причину своего отъезда в Армению. Нет точных ответов с его стороны, является ли временным его пребывание за пределами России.
Как передают местные СМИ, российского исполнителя видели наблюдавшим за акцией протеста. Сам Жуков, по словам источников, в ней не участвовал.