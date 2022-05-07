Новой жертвой фейков стал Сергей Лазарев
"Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — по сообщениям СМИ, заявил Сергей Лазарев в интервью. Однако вскоре он опроверг эти слова.
“Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! <…> Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ!” — написал артист.
Лазарев добавил, что не только не останавливает концертную деятельность и запись новых композиций, но и продлил гастрольный тур еще на несколько городов после успешных выступлений. “Хочу сказать одно — не дождетесь! Концерты продолжаются, запись песен ведется! У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них!” — высказался исполнитель.