Новой жертвой фейков стал Сергей Лазарев

"Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — по сообщениям СМИ, заявил Сергей Лазарев в интервью. Однако вскоре он опроверг эти слова.