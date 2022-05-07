Регина Тодоренко рассказала о потере ребенка

“Боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась. Я даже боялась делать тест. А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям”, — объяснила телеведущая.

По словам Тодоренко, она чувствовала, что беременна, но вела привычный образ жизни — путешествовала и участвовала в съемках. Сейчас актриса и ее супруг Влад Топалов ждут второго ребенка. Старшему сыну пары Михаилу четыре года.

Регина долгое время скрывала вторую беременность. Телеведущая рассекретила свое положение в выпуске шоу “Маска” в марте.