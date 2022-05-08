"Проститутка!" Гоген Солнцев напомнил о себе, накинувшись на Розу Сябитову

“Это проститутка! Я ее терпеть не могу! Она такая мерзавка, каких свет не видывал! Как-то у меня было ток-шоу на НТВ, и там Иван Ирбис обвинял Розу в том, что она занимается проституцией. Потом я на Первый пришел и Гузеевой говорю: ’’Слушай, а ты знаешь, что Розу в проституции обвиняли?’’ А Гузеевой лишь бы повод найти Розу ужалить, и она говорит: ’’Ой, Розочка!’’ Я чуть ли на пол не упал от смеха”.

Сябитова также якобы рассказала Гогену и о том, что решила стать блогером, хотя еще недавно говорила, что это не профессия. “Она говорит: ’’Я в интернет теперь соглашаюсь ходить везде’’. С ума можно сойти! Я ей говорю: ’’Роз, мне-то что? Мне зачем уши зарываешь за херню за эту всю?’’ Я чуть с ума не сошел! Сидит мозги мне канифолит, она психолог, она социолог, она астролог. Я два часа сидел, слушал это дерьмо, а потом говорю: ’’Роз, иди нах…й, устал я от тебя’’. Я знаю эту мадам 20 лет, отродье это все. Уже прошло несколько дней, а я до сих пор не могу отойти от этого шока!” — признался Солнцев.