Константин Райкин вернулся в свою Театральную школу в новом качестве
По итогам голосования работников и обучающихся “Высшей школы сценических искусств” (ранее Театральная школа Константина Райкина) Константин Райкин избран временно исполняющим обязанности ректора. Об этом сообщает журнал “Театр”.
“Было проведено общее собрание работников и обучающихся ВШСИ. Оно проходило с 25 апреля по 1 мая в заочном режиме, в нем приняли участие 80 из 110 студентов и 60 из 88 работников. Врио ректора Константин Райкин был избран подавляющим большинством голосов — 139 из 140”, — говорится в сообщении.
Ранее ректором учебного заведения был Анатолий Полянкин, которого отправили под домашний арест после обвинений в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
12 апреля Полянкин снял Райкина с поста художественного руководителя, упразднив эту должность. Потом он заявил, что он не увольнял театрального деятеля.