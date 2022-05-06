Константин Райкин вернулся в свою Театральную школу в новом качестве

“Было проведено общее собрание работников и обучающихся ВШСИ. Оно проходило с 25 апреля по 1 мая в заочном режиме, в нем приняли участие 80 из 110 студентов и 60 из 88 работников. Врио ректора Константин Райкин был избран подавляющим большинством голосов — 139 из 140”, — говорится в сообщении.

Ранее ректором учебного заведения был Анатолий Полянкин, которого отправили под домашний арест после обвинений в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

12 апреля Полянкин снял Райкина с поста художественного руководителя, упразднив эту должность. Потом он заявил, что он не увольнял театрального деятеля.