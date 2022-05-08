Солистка “Вороваек” после выписки из больницы чувствует себя неважно, но планирует гастроли

«Света уже дома. Сегодня утром ее по требованию продюсера группы выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ», — отметил Карпов.

Певица в данный момент продолжает лечение при помощи капельницы и лекарственных препаратов. Ларионова плохо себя чувствует, но все равно поедет на гастроли с группой, заверил Карпов. По его словам, продюсер «Вороваек» не намерен нести финансовые потери из-за плохого состояния здоровья солистки.

Ранее стало известно, что Ларионову ввели в медикаментозную кому из-за сильного отравления. Отмечалось, что ей стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля. Из комы Ларионову вывели 30 апреля.