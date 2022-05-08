Отец Жанны Фриске предложил мировую Шепелеву, но в виде ультиматума

Фриске готов пойти на мировую лишь в одном случае. И этот вариант явно будет не на руку скандальному шоумену.

“Мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам семь миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде”, — рассказал отец певицы в беседе с порталом StarHit.

Ранее телеведущий, являясь законным опекуном сына Платона, решил продать принадлежащую ему треть недвижимости, и суд встал на его сторону, — напоминает издание. Родители же любым способом хотят сохранить легендарную квартиру нетронутой, чтобы потом передать ее внуку.

Жилплощадь в элитной новостройке певица приобрела в середине 00-х, несколько лет делала там ремонт, любовно обустраивая гнездышко под себя — разрабатывала дизайн, выбирала мебель. После ее смерти Владимир Борисович и Ольга Борисовна ничего там не трогали, стараясь сохранить каждую мелочь. Осталась одежда Жанны, любимые духи, фотографии…. “Это единственное, что, похоже, может унаследовать Платон, судя по поведению его отца, — вздыхает папа покойной звезды. — И мы все для этого сделаем. Будем разбираться и бороться до последнего”.