Екатерина Андреева назвала неправильной блокировку Instagram в России
Телеведущая Екатерина Андреева назвала неправильной блокировку американской социальной сети Instagram (компания-владелец Meta признана в России экстремистской организацией) для людей, не ведущих экстремистскую деятельность. Об этом пишет 5-tv.
Об этом Андреева высказалась в рамках Форума кубанской журналистики. «Я продолжаю вести свой Instagram через VPN. Это не запрещено, и я не занимаюсь экстремистской деятельностью. Более того, я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, неправильно», — полагает Екатерина.
Запрет Instagram, по мнению телеведущей, отображает политику двойных стандартов, когда есть и запрет на использование социальной сети, и доступ к VPN-системе, с помощью которой можно туда зайти.