Екатерина Андреева назвала неправильной блокировку Instagram в России

Об этом Андреева высказалась в рамках Форума кубанской журналистики. «Я продолжаю вести свой Instagram через VPN. Это не запрещено, и я не занимаюсь экстремистской деятельностью. Более того, я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, неправильно», — полагает Екатерина.