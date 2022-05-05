ПРЯМО СЕЙЧАС | В Таллинне проходит благотворительный концерт VOICES OF PEACE Noize MC и Монеточки

"Мы, русские музыканты Noize MC и Монеточка, выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной.