05.05.2022, 21:58
ВИДЕО | В Таллинне состоялся благотворительный концерт VOICES OF PEACE Noize MC и Монеточки
Российские музыканты Noize MC и Монеточка в четверг дали в Таллинне благотворительный концерт, все доходы от которого будут перечислены в фонд помощи Украине.
"Мы, русские музыканты Noize MC и Монеточка, выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной.
Мы проводим серию совместных благотворительных концертов «Voices of Peace», чтобы собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины. Все деньги от продажи билетов и пожертвования, собранные во время концертов, будут перечислены в благотворительный фонд https://www.siepomaga.pl/", - заявили накануне концерта артисты.