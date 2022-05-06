“Я лежала на полу своей квартиры и думала: „Почему это снова со мной произошло?” Эмбер Херд дала показания
Судебный процесс между актером Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд продолжается с 11 апреля. Депп подал 50-миллионный иск к Херд в 2019 году из-за ее колонки о пережитом насилии, вышедшей годом ранее в газете The Washington Post. Там не упоминалось имя Деппа, но актер настаивал, что колонка нанесла ущерб его карьере. Херд в 2020 году подала к Деппу встречный иск; поводом стали слова бывшего адвоката актера, который публично назвал обвинения Херд против Деппа “мошенничеством”. Об этом пишет Meduza.
Первые три недели в суде говорили Джонни Депп и свидетели с его стороны — о сообщениях, в которых актер называл бывшую жену “грязной шлюхой” и говорил, что ее “гниющий труп разлагается в чертовом багажнике Honda Civic”; о том, как Херд бросила в Деппа две бутылки водки, одна из которых отсекла ему кончик пальца; о фотографиях с синяками на лице, которые демонстрировали публике оба супруга. В суде выступила и клинический психолог Лорел Андерсон: она изучила истории жизни Деппа и Херд и сделала вывод, что первый повторяет модель поведения своего отца, который был полностью подавлен властной и агрессивной женой, матерью Деппа, а для второй после избиений со стороны отца в детстве “было вопросом гордости начать драку, если она чувствовала неуважение к себе”.
Самым громким моментом суда пока было выступление охранника Деппа Старлинга Дженкинса. Он рассказал, что Эмбер Херд призналась ему, что именно она испражнилась на кровать Деппа и назвала произошедшее “неудачным розыгрышем, который пошел не по плану”. Когда Депп обнаружил фекалии, Херд сказала ему, что это сделали их собаки, однако ни актер, ни его сотрудники в это не поверили, так как с парой на тот момент жили два маленьких йоркширских терьера.
На четвертой неделе показания начала давать Эмбер Херд. В начале своего выступления она сказала: “Я изо всех сил пытаюсь найти слова, чтобы описать, насколько это болезненно. Ужасно сидеть здесь неделями и переживать все это заново”.
Херд рассказала суду, что насилие со стороны Деппа началось в 2012 году, то есть через год после их знакомства на съемках экранизации романа Хантера С. Томпсона “Ромовый дневник” и за три года до свадьбы. По ее словам, Депп неоднократно бил ее во время приступов ярости, вызванной наркотиками и алкоголем. В эти моменты актер превращался в “ужасное существо”, рассказала актриса в суде.
Херд вспомнила случай, когда в начале их романа Депп объяснил ей, что татуировка “Wino” на его руке изначально выглядела как “Winona forever” и была посвящена актрисе Вайноне Райдер, с которой актер встречался с 1989 по 1993 год. “Я засмеялась, потому что подумала, что он шутит, — вспоминает она. — А он ударил меня по лицу”. В суде Депп отрицал, что это действительно произошло.
Судя по показаниям Херд, Депп может быть спокойным, но очень быстро впадает в ярость под воздействием алкоголя или наркотиков. “Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах”, — подчеркнула Херд и добавила: “Он был любовью всей моей жизни. Но он был и кем-то другим. И этот другой был ужасен”.
Одной из причин ярости со стороны Деппа, по словам Херд, была ревность. Она вспомнила, как в 2013 году между ними возник конфликт из-за фотографии, сделанной бывшим бойфрендом актрисы. Депп решил, что она ему изменяет с этим мужчиной, потому что фотография висела на стене в ее доме. В какой-то момент нетрезвый актер попытался сжечь снимок с помощью зажигалки, но у него ничего не вышло.
“И вот мне казалось, что я смогла убедить его, что не сплю с этим человеком, но он начал обвинять меня в изменах с кем-то другим”, — рассказала суду Херд. Март 2013 года, по ее словам, был “нескончаемой борьбой”: однажды Депп дал ей пощечину, а поскольку актер всегда носит много колец, удар ощущался так, будто ее “зубы вонзились в губы”, и “кровь брызнула на стену”.
На просьбу объяснить происхождение синяка на ее руке на одной из представленных суду фотографий Херд призналась, что отправила это фото своей матери после очередной драки с бывшим мужем. “Он схватил меня за руку и прижал к полу, крича на меня. Я не знаю, сколько раз он ударил меня по лицу, — сказала она. — Помню, как я лежала на полу своей квартиры и думала: „Почему это снова со мной произошло?“”
Также Херд рассказала, как однажды, когда они с компанией друзей путешествовали по пустыне, Депп пришел в бешенство от того, что одна из сопровождавших их женщин прикоснулась к Херд, — и обвинил ее в неверности (Эмбер Херд — открытая бисексуалка, — прим. “Медузы”). “Я пошла в ванную, а когда вышла, он спросил меня, где „он“ и как долго я „его“ прятала”, — сказала Херд, уточняя, что речь шла о кокаине. Затем, по ее словам, он начал ее обыскивать, разорвал на ней всю одежду, чтобы посмотреть, не прячет ли она наркотик в “отверстиях в своем теле”.
По словам актрисы, она надеялась прожить всю жизнь с Деппом и верила, что сможет помочь ему отказаться от алкоголя и наркотиков. “Я хотела уйти от него — но я и не хотела уходить. Я хотела, чтобы он поправился, — рассказывала Херд суду. — Он столько раз говорил мне в периоды чистоты и трезвости: „Ты спасла мне жизнь. Малышка, ты спасла мне жизнь. Все остальные говорят мне это, и я сам верю в это“”.
Первый свидетель защиты — судебный психолог Доун Хьюз — заявила, что у Херд посттравматическое стрессовое расстройство, развившееся в результате “насилия со стороны сексуального партнера”. “[Психологические] тесты показывают, что господин Депп совершал серьезные акты насилия в отношении госпожи Херд. Госпожа Херд в отношении господина Деппа совершала более легкие акты насилия, с одним серьезным показателем, который заключался в нанесении ударов кулаками, чем она со мной поделилась, — заключила Хьюз. — Она подвергалась сексуальному насилию, в то время как мистер Депп, судя по ее отчету, не подвергался таковому”.
Адвокат Деппа Уэйн Деннисон представил суду запись разговора между Херд и Деппом.
“Я толкнула тебя, а не ударила кулаком”, — говорит Херд в записи. “Не надо мне рассказывать, каково это, когда тебя бьют кулаком”, — отвечает в этой же записи Депп.
Когда Деннисон спросил Хьюз, считает ли она, что запечатленная на этой записи ситуация была ответом Херд на насилие со стороны Деппа, Хьюз согласилась, что “если она [Херд] сказала, что ударила его первой, то это не ответное насилие”.
В ответ на вопрос Деннисона о том, думает ли она, что отрубленный кончик пальца Деппа — это “более легкий акт насилия”, Хьюз ответила, что “это свидетельствует о серьезной травме”.
Херд продолжит давать показания в ночь с четверга на пятницу по европейскому времени. Также был заявлен обширный список потенциальных свидетелей, среди которых актер Джеймс Франко и бизнесмен Илон Маск (c Маском Херд связывал короткий роман, с Франко, по мнению Деппа, тоже).