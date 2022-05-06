“Я лежала на полу своей квартиры и думала: „Почему это снова со мной произошло?” Эмбер Херд дала показания

Херд вспомнила случай, когда в начале их романа Депп объяснил ей, что татуировка “Wino” на его руке изначально выглядела как “Winona forever” и была посвящена актрисе Вайноне Райдер, с которой актер встречался с 1989 по 1993 год. “Я засмеялась, потому что подумала, что он шутит, — вспоминает она. — А он ударил меня по лицу”. В суде Депп отрицал, что это действительно произошло.

Херд рассказала суду, что насилие со стороны Деппа началось в 2012 году, то есть через год после их знакомства на съемках экранизации романа Хантера С. Томпсона “Ромовый дневник” и за три года до свадьбы. По ее словам, Депп неоднократно бил ее во время приступов ярости, вызванной наркотиками и алкоголем. В эти моменты актер превращался в “ужасное существо”, рассказала актриса в суде.

На четвертой неделе показания начала давать Эмбер Херд. В начале своего выступления она сказала: “Я изо всех сил пытаюсь найти слова, чтобы описать, насколько это болезненно. Ужасно сидеть здесь неделями и переживать все это заново”.

Самым громким моментом суда пока было выступление охранника Деппа Старлинга Дженкинса. Он рассказал, что Эмбер Херд призналась ему, что именно она испражнилась на кровать Деппа и назвала произошедшее “неудачным розыгрышем, который пошел не по плану”. Когда Депп обнаружил фекалии, Херд сказала ему, что это сделали их собаки, однако ни актер, ни его сотрудники в это не поверили, так как с парой на тот момент жили два маленьких йоркширских терьера.

Первые три недели в суде говорили Джонни Депп и свидетели с его стороны — о сообщениях, в которых актер называл бывшую жену “грязной шлюхой” и говорил, что ее “гниющий труп разлагается в чертовом багажнике Honda Civic”; о том, как Херд бросила в Деппа две бутылки водки, одна из которых отсекла ему кончик пальца; о фотографиях с синяками на лице, которые демонстрировали публике оба супруга. В суде выступила и клинический психолог Лорел Андерсон: она изучила истории жизни Деппа и Херд и сделала вывод, что первый повторяет модель поведения своего отца, который был полностью подавлен властной и агрессивной женой, матерью Деппа, а для второй после избиений со стороны отца в детстве “было вопросом гордости начать драку, если она чувствовала неуважение к себе”.

Судя по показаниям Херд, Депп может быть спокойным, но очень быстро впадает в ярость под воздействием алкоголя или наркотиков. “Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах”, — подчеркнула Херд и добавила: “Он был любовью всей моей жизни. Но он был и кем-то другим. И этот другой был ужасен”.

Одной из причин ярости со стороны Деппа, по словам Херд, была ревность. Она вспомнила, как в 2013 году между ними возник конфликт из-за фотографии, сделанной бывшим бойфрендом актрисы. Депп решил, что она ему изменяет с этим мужчиной, потому что фотография висела на стене в ее доме. В какой-то момент нетрезвый актер попытался сжечь снимок с помощью зажигалки, но у него ничего не вышло.

“И вот мне казалось, что я смогла убедить его, что не сплю с этим человеком, но он начал обвинять меня в изменах с кем-то другим”, — рассказала суду Херд. Март 2013 года, по ее словам, был “нескончаемой борьбой”: однажды Депп дал ей пощечину, а поскольку актер всегда носит много колец, удар ощущался так, будто ее “зубы вонзились в губы”, и “кровь брызнула на стену”.

На просьбу объяснить происхождение синяка на ее руке на одной из представленных суду фотографий Херд призналась, что отправила это фото своей матери после очередной драки с бывшим мужем. “Он схватил меня за руку и прижал к полу, крича на меня. Я не знаю, сколько раз он ударил меня по лицу, — сказала она. — Помню, как я лежала на полу своей квартиры и думала: „Почему это снова со мной произошло?“”