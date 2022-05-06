Не все могут короли. Раскрыт секрет стройности испанской королевы

По словам друзей 49-летней супруги испанского монарха, поддержание хорошей формы — важная часть ее жизни. “Ее цель — всегда достигать совершенства или хотя бы пытаться к нему приблизиться. Если она занимается спортом, то выкладывается на 100 процентов. Если она занимается йогой, то не остановится, пока не научится делать упражнения так же хорошо, как ее инструктор”, — рассказал источник издания.