Tопчик
06.05.2022, 13:00

Не все могут короли. Раскрыт секрет стройности испанской королевы

 
Queen Letizia and King Felipe attend the national research awards 2021
Queen Letizia and King Felipe attend the national research awards 2021
Foto: THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA
Приближенные испанской королевы Летиции раскрыли секрет ее стройности. Их слова приводит Daily Express.

По словам друзей 49-летней супруги испанского монарха, поддержание хорошей формы — важная часть ее жизни. “Ее цель — всегда достигать совершенства или хотя бы пытаться к нему приблизиться. Если она занимается спортом, то выкладывается на 100 процентов. Если она занимается йогой, то не остановится, пока не научится делать упражнения так же хорошо, как ее инструктор”, — рассказал источник издания.

Чтобы сохранять стройную фигуру, Летиция отказалась от кофе, газировки и алкоголя и каждые два дня делает силовые упражнения. Она придерживается средиземноморской диеты, а ее рацион на 80 процентов состоит из свежих овощей, фруктов, рыбы и яиц. Королева старается не употреблять сахар, избегает полуфабрикатов и не позволяет себе фастфуда.

В общем, ничего нового — традиционные принципы здорового образа жизни. Им просто всё равно, кто их соблюдает — простой смертный или августейшая особа.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии