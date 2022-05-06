Не все могут короли. Раскрыт секрет стройности испанской королевы
По словам друзей 49-летней супруги испанского монарха, поддержание хорошей формы — важная часть ее жизни. “Ее цель — всегда достигать совершенства или хотя бы пытаться к нему приблизиться. Если она занимается спортом, то выкладывается на 100 процентов. Если она занимается йогой, то не остановится, пока не научится делать упражнения так же хорошо, как ее инструктор”, — рассказал источник издания.
Чтобы сохранять стройную фигуру, Летиция отказалась от кофе, газировки и алкоголя и каждые два дня делает силовые упражнения. Она придерживается средиземноморской диеты, а ее рацион на 80 процентов состоит из свежих овощей, фруктов, рыбы и яиц. Королева старается не употреблять сахар, избегает полуфабрикатов и не позволяет себе фастфуда.
В общем, ничего нового — традиционные принципы здорового образа жизни. Им просто всё равно, кто их соблюдает — простой смертный или августейшая особа.