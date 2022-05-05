ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Певица Грете Пайя поделилась откровенным: "меня взвешиваться и говорили, что если я не буду есть, то они отправят меня в клинику"

“С каждым годом мое отношение к себе становится все лучше. Когда я думаю о том, что меня беспокоило в мои двадцать лет… Я волновалась по поводу того, что набрала несколько килограммов. Или меня беспокоили “растяжки” на моей коже. Теперь они выглядят круто!

Я не похожа ни на кого из членов своей семьи и очень маленького роста. Ниже, чем родственники. Раньше из-за этого по острову ходила шутка о том, что...