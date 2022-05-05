06.05.2022, 00:00
ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Певица Грете Пайя поделилась откровенным: "меня взвешиваться и говорили, что если я не буду есть, то они отправят меня в клинику"
Foto: Anu Hammer
Автор и исполнительница песен 26-летняя Грете Пайя говорит, что раньше она испытывала огромную потребность в контроле. “Если малейшая вещь была не такой, как мне того хотелось, я могла начать плакать”, — вспоминает она. Теперь она научилась доверять жизни. Ее отношения с самой собой также улучшились. Вот что рассказала Грете о том, как изменилась ее жизнь в последнее время.