Шоубиз
06.05.2022, 00:00

ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Певица Грете Пайя поделилась откровенным: "меня взвешиваться и говорили, что если я не буду есть, то они отправят меня в клинику"

 
Тийу Суви
Тийу Суви tiiu.suvi@ekspressmeedia.ee
Foto: Anu Hammer
Автор и исполнительница песен 26-летняя Грете Пайя говорит, что раньше она испытывала огромную потребность в контроле. “Если малейшая вещь была не такой, как мне того хотелось, я могла начать плакать”, — вспоминает она. Теперь она научилась доверять жизни. Ее отношения с самой собой также улучшились. Вот что рассказала Грете о том, как изменилась ее жизнь в последнее время.

“С каждым годом мое отношение к себе становится все лучше. Когда я думаю о том, что меня беспокоило в мои двадцать лет… Я волновалась по поводу того, что набрала несколько килограммов. Или меня беспокоили “растяжки” на моей коже. Теперь они выглядят круто!

Я не похожа ни на кого из членов своей семьи и очень маленького роста. Ниже, чем родственники. Раньше из-за этого по острову ходила шутка о том, что...

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