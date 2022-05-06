Как война разделяет семьи: дочь Машкова дала интервью Дудю

В марте в интервью CNN Мария заявила, что отец “сказал, что я должна немедленно вернуться в Россию, взять с собой дочек, быть хорошей россиянкой, попросить прощение за предательство и быть с русскими людьми, с моими людьми, чтобы помогать биться с украинскими нацистами”.

Значительная часть интервью у Дудя посвящена отношениям Марии с отцом, который, по ее словам, когда “расколдовывается и превращается в самого себя” — невероятный человек, который потрясающе шутит, однако сейчас участвует в совершении подлости. Машкова также рассказала о любимой бабушке, которая верит российской пропаганде, о любви к Киеву, о съемках в российских сериалах и о жизни в США.