В России запретили культовый треш-фильм “Зеленый слоник”

“Фильм “Зеленый слоник”, демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. В фильме содержатся сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство”, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

“Зеленый слоник” был снят аж в 1999 году и считается одновременно культовым и “самым омерзительным в истории”. Действие фильм происходит на гауптвахте, куда попадают два младших офицера. Одну из главных ролей (и первую в большом кино) сыграл Владимир Епифанцев. Он же 5 лет назад сообщил об идее снять продолжение фильма, точнее роуд-муви с элементами боевика и комедии по мотивам оригинала.