ФОТО | Новый костюм и впечатляющий прыжок: репетиции Стефана в Турине становятся круче и масштабнее!

В блоге Евровидения говорится, что Стефан сменил свой черный костюм на кремово-бежевый. Интересно, какой из них будет выбран в четверг?

Также стало известно, что Стефан — единственный артист, перепрыгнувший водопад на сцене. Глубина последнего всего 15 сантиметров, так что, если певец случайно оступится, промокнут только ноги. Однако будем надеяться, что этого не произойдет!