Шоубиз
06.05.2022, 14:48

ФОТО | Новый костюм и впечатляющий прыжок: репетиции Стефана в Турине становятся круче и масштабнее!

 
Foto: Andres Putting
Эстонский певец Стефан провел сегодня в Турине очередную репетицию и на этот раз примерил другой костюм. Стефан оказался единственным артистом, который совершил большой прыжок через водопад на сцене.

В блоге Евровидения говорится, что Стефан сменил свой черный костюм на кремово-бежевый. Интересно, какой из них будет выбран в четверг?

Также стало известно, что Стефан — единственный артист, перепрыгнувший водопад на сцене. Глубина последнего всего 15 сантиметров, так что, если певец случайно оступится, промокнут только ноги. Однако будем надеяться, что этого не произойдет!

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