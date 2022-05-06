06.05.2022, 14:48
ФОТО | Новый костюм и впечатляющий прыжок: репетиции Стефана в Турине становятся круче и масштабнее!
Foto: Andres Putting
Эстонский певец Стефан провел сегодня в Турине очередную репетицию и на этот раз примерил другой костюм. Стефан оказался единственным артистом, который совершил большой прыжок через водопад на сцене.
В блоге Евровидения говорится, что Стефан сменил свой черный костюм на кремово-бежевый. Интересно, какой из них будет выбран в четверг?
Также стало известно, что Стефан — единственный артист, перепрыгнувший водопад на сцене. Глубина последнего всего 15 сантиметров, так что, если певец случайно оступится, промокнут только ноги. Однако будем надеяться, что этого не произойдет!