Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко

Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. По профессии он был врачом, однако в 70-х годах стал писать сценарии, а в 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа.

В начале 90-х годов он познакомился с актрисой Мариной Ширшовой, вскоре пара поженилась. С 1994 года супруги начали вместе писать фантастические романы и повести. Среди наиболее известных работ — трилогия “Ведьмин век”, дилогия Vita Nostra, цикл “Скитальцы”. Также они написали сценарии к фильмам “Обитаемый остров”, “Рейдер”, “Белая гвардия”, “Темный мир: Равновесие”, “Он — дракон”, “Девятая” и другим.

До 2009 года Дяченко жил в Киеве, после этого переехал в Москву, а в 2013 году — в Лос-Анджелес.