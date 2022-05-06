День Европы завершится концертом “Свята Ватра”, nublu и Metsatöll перед зданием министерства иностранных дел

“Песня важна для нас как в повседневной жизни, так и в истории. История концерта на крыше министерства иностранных дел берет свое начало в 1998 году. В этом году мы приглашаем всех в компании провести вечер Дня Европы под хорошую музыку”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Министр иностранных дел подчеркнула, что концерт посвящен тем же ценностям, за которые выступает Европейский Союз и за которые сейчас борется Украина. Основателем Европейского Союза считается министр иностранных дел Франции Робер Шуман, который в своей речи в 1950 году предложил новый вид политического и экономического сотрудничества, благодаря которому война между народами Европы была бы немыслима.

“Сегодня, 72 года спустя, идея мира Шумана вновь подверглась испытанию, поскольку Россия в очередной раз начала большую войну в Европе против суверенного соседа. Эта война, которая началась в 2014 году, идет в сердце Европы. Украина является частью демократической Европы, и поэтому мы также поддерживаем ее на пути к Европейскому Союзу”, — сказала Лийметс.

“Для украинцев, которые сражаются за всю Европу, очень важна поддержка жителей Эстонии”, — сказал Руслан Трочинский, который всей семьей с первых дней войны поддерживал украинскую общину. Он выступит на концерте со своим ансамблем “Свята Ватра” и дочерью Руте Трочинский.

На концерте будут открыты телефоны для пожертвований в поддержку Украины. Сделать пожертвования можно трем некоммерческим организациям: Mondo, Pagulasabi и Slava Ukraini. К концу апреля жители Эстонии отправили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 15 миллионов евро, что является ярким примером единства эстонцев и европейцев.

“Может быть, это и есть описание европейца — умение замечать и помогать другим в трудную минуту”, — описал свои чувства на тему Европы музыкант nublu, который исполнит на концерте срез своей музыки последних лет. На концерте nublu выступит с Gameboy Tetris (Павел Бочаров), где также выступят нарвские танцоры из клипа „Für Oksana“.