Минюст РФ объявил “иностранным агентом” рэпера Моргенштерна

В список СМИ-“иноагентов” российские власти внесли правозащитный проект “Апология” и семь человек: соратников политика Алексея Навального Владимира Милова и Любовь Соболь, политика Леонида Гозмана, социолога Бориса Кагарлицкого, директора “Общества защиты интернета” Михаила Климарева, контент-директора “Теплицы социальных технологий” Наталью Баранову, а также Дениса Константинова. Как предполагает “Медиазона”, речь идет о главном редакторе “Орловских новостей”.