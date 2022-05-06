Минюст РФ объявил “иностранным агентом” рэпера Моргенштерна
Минюст России включил рэпера Алишера Моргенштерна в реестр физических лиц — “иностранных агентов”. Как сообщается на сайте ведомства, он якобы получал финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на ютубе, пишет “Медуза”.
В список СМИ-“иноагентов” российские власти внесли правозащитный проект “Апология” и семь человек: соратников политика Алексея Навального Владимира Милова и Любовь Соболь, политика Леонида Гозмана, социолога Бориса Кагарлицкого, директора “Общества защиты интернета” Михаила Климарева, контент-директора “Теплицы социальных технологий” Наталью Баранову, а также Дениса Константинова. Как предполагает “Медиазона”, речь идет о главном редакторе “Орловских новостей”.
В реестр НКО — “иностранных агентов” попал краснодарский центр современного искусства “Типография”, отмечает “ОВД-Инфо”.
Всего в различных списках “иностранных агентов” в России находятся более 400 организаций и физических лиц.