07.05.2022, 12:31
8 мая — концерт ко Дню матери в центре культуры “Линдакиви”
ФОТО: Управа Ласнамяэ
Концерт ко Дню матери в центре культуры “Линдакиви” (ул. Яан Коорти, 22) состоится уже в это воскресенье. Начало в 14:00, мероприятие бесплатное для зрителей.
На концерте выступят кружки по интересам “Линдакиви”, такие как вокально-эстрадная студия “Кнопочки”, танцевальная студия “Mission4”, клуб “Тип-Топ”, Творческий центр “Аплаус”, “TUTTI STUDIO” и вокальная студия “Voice & Beauty”.
“Концерт ко Дню матери порадует всех желающих. Ещё есть время спланировать воскресный день так, чтобы найти возможность прийти и насладиться концертом, на который я приглашаю всех желающих”, — говорит старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.