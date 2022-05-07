8 мая — концерт ко Дню матери в центре культуры “Линдакиви”

На концерте выступят кружки по интересам “Линдакиви”, такие как вокально-эстрадная студия “Кнопочки”, танцевальная студия “Mission4”, клуб “Тип-Топ”, Творческий центр “Аплаус”, “TUTTI STUDIO” и вокальная студия “Voice & Beauty”.

“Концерт ко Дню матери порадует всех желающих. Ещё есть время спланировать воскресный день так, чтобы найти возможность прийти и насладиться концертом, на который я приглашаю всех желающих”, — говорит старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.