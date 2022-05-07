ВИДЕО | Блогер Некоглай попал в смертельное ДТП

Вместе с погибшим в автомобиле каршеринга были еще три пассажира, они госпитализированы.

“В ДТП виноваты не мы. Мы ехали на зеленый, в нас влетели чуваки на скорости огромной — 100+ километров — на красный. Посмотрите на машину”, — заявил Некоглай. “У меня сейчас нет никаких эмоций, потому что у меня сотряс головы. Мой мозг не понимает, что происходит”, — поделился блогер.

Осторожно: в видео много ненормативной лексики.

Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он получил травму головы. По его словам, пассажиры каршеринга были в нетрезвом состоянии. “У них у всех алкоголь, все бухие. Находились в алкогольном опьянении”, — утверждает Магомедов.

Столичная прокуратура взяла выяснение обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту под свой контроль.

За последние дни это уже второе происшествие с участием Некоглая. Ранее стало известно, что из его столичной квартиры на Смоленском бульваре неизвестные похитили примерно 50 тысяч долларов. Факт кражи подтвердили в московском главке МВД.