Nick Cave & The Bad Seeds в августе впервые выступят в Эстонии

Созданная в 1982 году группа выпустила семнадцать студийных альбомов, начиная с “From Her To Eternity” в 1984 году и заканчивая последним альбомом Bad Seeds “Ghosteen” (2019), который в широких кругах был признан их лучшей работой.

Австралийский певец и автор песен Ник Кейв изучал искусство в Мельбурне и начал свой музыкальный путь в одной из ведущих пост-панк групп города — The Birthday Party. После переезда в Лондон, а затем в Берлин, The Birthday Party распались, и на свет появились Nick Cave & The Bad Seeds. Музыка Кейва обычно характеризуется эмоциональной напряженностью, большим разнообразием влияний и лирической одержимостью смертью, религией, любовью и насилием.

Мировой ширакомаштабный успех пришол в след за изданием более меланхоличных фортепианных баллад Where the Wild Roses Grow (в дуэте с Кайли Миноуг, 1994) и Into My Arms (1997).