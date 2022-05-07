Старейшая женщина в мире назвала неожиданную причину своего долголетия

По словам Рандон, ее жизнь была посвящена помощи людям. “Люди говорят, что работа убивает, меня же работа поддерживала, я продолжала работать, пока мне не исполнилось 108 лет. Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть”, — считает она.

Женщина также не забывает и о мирских радостях. Одна из постоялиц дома престарелых, где сейчас живет долгожительница, рассказала, что та любит есть шоколад и пить вино. По ее утверждению, Рандон выпивает по бокалу вина каждый день.

Титул старейшего человека в мире Рандон получила после смерти японки Кане Танака, которой он принадлежал прежде. Танака скончалась 25 апреля в возрасте 119 лет и 107 дней.