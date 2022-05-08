ФОТО | Благодаря “Звездам в Африке” Валя Карнавал нашла жениха

Саша устроил блогерше настоящий романтик, в самых лучших традициях фильмов о любви. На берегу моря спортсмен организовал девушке ужин при свечах. Для столь важного события молодые люди особо не наряжались, Стоун был в белых джинсах и футболке, а Валя облачилась в платье цвета морской волны с глубоким декольте.

Девушка была совсем без макияжа и укладки. Возможно, блогерша не подозревала, что парень затеял сделать важный шаг. Влюбленные опубликовали фото с этого дня. Пара отдыхает сейчас на Мальдивах, уединившись от посторонних глаз, они наслаждаются обществом друг друга.

Отношения Стоун и Карна.Val зародились на проекте “Звезды в Африке”. Спортсмен уделял девушке много внимания, а вскоре признался певцу Анатолию Цою, что ему симпатична Валя. После проливного дождя 20-летняя блогерша плохо себя чувствовала и заболела, тогда парень всячески поддерживал ее и заботился. Однако Саша покинул проект раньше, чем тиктокерша (причём добровольно — уйти должен был всё тот же Цой), но заверил, что будет ждать ее в Москве с букетом цветов.