Продукты, вызывающие преждевременное старение

Преждевременное старение связано, в первую очередь, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и катаракты. Для профилактики этих болезней необходимо уменьшить потребление насыщенных животных жиров, а именно говядину, баранину и свинину. Лучше, по мнению специалиста, заменить их на курицу, индейку и мясо кролика.

Кроме того, если есть потребность в жарке мяса, лучше сначала его отварить, сказала Погожева. По ее словам, при жарке мясо впитывает количество жира, равное 50% от своего веса.

Чаще всего к развитию сердечно-сосудистых патологий и гипертонии приводит избыточное потребление соли. Специалист рекомендует ограничить в рационе количество соленой пищи — колбас, сосисок, бекона и всех мясных копченостей.

Также вредными считаются продукты с повышенным содержанием сахара, а именно кондитерские изделия, молочные десерты, соусы, особенно кетчуп. Много сахара содержится и в газировке.