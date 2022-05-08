Запрет Киркорову на въезд в Эстонию избавил власти Таллинна от суда

“Город не хотел компенсировать расходы организатора. Однако мы должны были принять во внимание тот факт, что с расторжением договора об аренде спортивного центра “Тондираба” организатор мероприятия мог обратиться в суд для защиты своих прав. В этом случае суд должен был бы оценить, причинил ли город какой-либо ущерб организатору, расторгнув договор аренды, а также должен ли был город нести ответственность за отмену мероприятия”, — ответил на запрос мэр Таллинна.

“В зависимости от оценки и решения суда, город мог быть обязан компенсировать организатору понесенные убытки. Однако, поскольку по предложению Министерства культуры Филиппу Киркорову запретили въезд в Эстонию на пять лет, заключенный между спортивным центром “Тондираба” и организатором концерта договор об аренде был завершен по соглашению сторон, а организатор концерта не имеет оснований для подачи судебного иска”, — подытожил Михаил Кылварт.

Напомним, концерт Киркорова дважды переносился и наконец был назначен на 27 мая этого года. Однако началась война в Украине, певец одобрил аргессию, что вызвало возмущение ряда граждан разных государств, в том числе и Эстонии. Некоторое время никто не был готов принять какое-либо решение, но в итоге оно оказалось радикальным: Филипп сможет выступить в Эстонии в лучшем случае в 2027 году.