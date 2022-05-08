Римас Туминас ушел из московского театра и вернулся в Литву

70-летний Римас Владимирович долго отмалчивался на предмет громкой истории, но все же решил расставить все точки над “i”. Оказалось, режиссер знал, что его намеренно выводят из себя провокационными вопросами.

“Это игра. Меня предупредили, — признался он. — Посредственности собираются — сейчас их время. Они хозяева… Все смыслы перевернули, и в какой-то момент разговора игра перестала быть игрой. Для меня это было неожиданно. Поскольку это превратили в расправу надо мной и над Театром Вахтангова. А безумнее всего из этого то, что я якобы послан разрушить русскую культуру. Бред, конечно! Мерзость! Я говорил о том, что когда-то обещал Богдану Ступке приехать в Киев и поставить на него спектакль. Мы тогда с “Дядей Ваней” гастролировали в Киеве и с тех пор очень подружились, при каждой встрече возвращались к разговору об этой постановке. Он так мне понравился, я в нем как будто отца чувствовал. Он болел уже, у него была операция, поэтому было больно потом узнать про его смерть. Он ушел, а обещание осталось. Невыполненным. Об этом я и сказал в разговоре, но это все вырезали”.

Туминас думает, как быть дальше, ведь он не может сидеть без дела. Скорее всего, устроится в какой-нибудь театр. “Не работаю пока. Готовлюсь к постановке. Возобновились приглашения на постановки в Израиле, в Италии. Там буду ставить — в Малом театре в Вильнюсе”, — отметил режиссер.