ВИДЕО | Солист U2 Боно спел в киевском метро

Вместе с легендарным артистом выступил солист группы “Антитела” Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Ранее Боно уже поддерживал Украину и даже посвятил ей стих. Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.

“Грусть и боль Ирландии

В нынешней Украине,

А имя святого Патрика теперь — Зеленский”, — написал тогда Боно.

Также он называл президента РФ Владимира Путина “психом”. По его словам, Путин — это и есть то самое зло.