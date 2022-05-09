09.05.2022, 11:19
ВИДЕО | Солист U2 Боно спел в киевском метро
Вместе с легендарным артистом выступил солист группы “Антитела” Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.
Ранее Боно уже поддерживал Украину и даже посвятил ей стих. Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.
“Грусть и боль Ирландии
В нынешней Украине,
А имя святого Патрика теперь — Зеленский”, — написал тогда Боно.
Также он называл президента РФ Владимира Путина “психом”. По его словам, Путин — это и есть то самое зло.