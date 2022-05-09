Шоубиз
09.05.2022, 11:19

ВИДЕО | Солист U2 Боно спел в киевском метро

 
Irish musician Bono of U2 performs in metro station in Kyiv
Irish musician Bono of U2 performs in metro station in Kyiv
Foto: OLEG PETRASYUK, EPA

Ирландский автор-исполнитель Боно из рок-группы U2 приехал в Киев и спел на станции метро Крещатик. Приезд Боно в Украину стал неожиданным, — отмечает агентство UNIAN.

Вместе с легендарным артистом выступил солист группы “Антитела” Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Ранее Боно уже поддерживал Украину и даже посвятил ей стих. Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.

“Грусть и боль Ирландии
В нынешней Украине,
А имя святого Патрика теперь — Зеленский”, — написал тогда Боно.

Также он называл президента РФ Владимира Путина “психом”. По его словам, Путин — это и есть то самое зло.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии